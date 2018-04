Prosazujeme zájmy města, nikoli jednotlivců

Pan zastupitel ČSSD Kowanda se často něco domnívá a rozhoduje se podle toho, že někomu věří – a to bez podkladů, argumentů, důkazů. Činí tak na jednáních zastupitelstva a ukázal to i ve svém únorovém článku v Mělnicku, nazvaném „Tajné hlasování“.

Pan Kowanda věří tvrzení pana Andreje Váradyho, který prý měl dostat slib, že v zastupitelstvu projde návrh na směnu jeho stavebního pozemku (bez přístupové cesty) u potoka Pšovka za lukrativní pozemky města v ulici Bezručova. Na základě čeho pan Kowanda tvrzení pana Váradyho věří, nevím. Zřejmě to asi vychází z pravidla, že nekriticky věřit lze někomu, ke komu má člověk velmi blízký, důvěrný vztah.

Nevím, na jakou politickou kulturu je z minulosti zvyklý pan Kowanda, ale my jako současní volení představitelé nikomu nic za zavřenými dveřmi neslibujeme a ničí individuální zájmy v zastupitelstvu ani radě města neprosazujeme. O majetku města rozhoduje výhradně 21 zastupitelů – a předjímat výsledek je nemožné.

Tajné hlasování o výše uvedené směně jsem navrhnul proto, že někteří zastupitelé se dle svých slov cítili být pod přílišným tlakem. Otázka, co s pozemkem pana Váradyho, se totiž vrací a táhne už ca deset let a jde o citlivou věc – panu Váradymu jde podle jeho slov o ca 4 miliony korun, které v místě bez přístupové cesty investoval. Návrh na tajné hlasování většina zastupitelů odsouhlasila, měl tedy podle většiny své opodstatnění.

Všichni zastupitelé díky tomu mohli v tomto speciálním případě rozhodovat zcela svobodně, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, bez ohledu na vnější tlaky – ať už by lobovaly pro směnu, nebo proti ní. Nemuseli se cítit při hlasování komukoli jakkoli zavázáni, což je v tak citlivé věci pro občany dobrá zpráva.

Opozice tvořená ODS, KSČM, ČSSD a ANO ze sálu před hlasováním odešla jako jeden muž (tyto strany spolu dlouhodobě úzce spolupracují). Proč tak učinila? Pan Kowanda by zřejmě napsal, že se „lze jen domnívat“, že to bylo proto, že nemohlo být vidět, kdo návrh na řešení situace místního podnikatele podpoří a kdo ne. Ale to bychom spekulovali.

Nicméně právě tato opozice i následně po hlasování vyvíjela poměrně silný tlak, ptala se, jak se problém pana Váradyho tedy bude řešit, když návrh neprošel atp. Snažila se také věc skandalizovat – marně. Nechtíc tím potvrdila oprávněnost tajného hlasování v této věci.

Mgr. Ondřej Tichota, DiS.

radní města Mělníka,

Máme rádi Mělník (STAN)

ODKAZ na článek pana Kowandy – Tajné hlasování?: http://melnicko.cz/judr-petr-kowanda-tajne-hlasovani/