Postupové šance Neratovic se rozplývají, padly i doma s Kladnem

Přestože fotbalisté Kladna patří k postupovým favoritům, na podzim dokázaly Neratovice v Kladně vyhrát 3:0.Snad i proto se neratovickému celku dávaly šance na vítězství i doma. Už také proto, že v případě úspěchu si mohly udržet postupové naděje. Nakonec ale vše bylo jinak, Neratovice doma nečekaně prohrály 0:2 a šance na postup se ještě více vzdálila.

Nelze říci, že by byly Neratovice bez šancí, ale ty končily před vápnem soupeře a nebo u brankáře Kladna. A tak to byl soupeř, který se ve 25. minutě po střele Tótha dostal do vedení. Neprostupnost kladenské obrany pokračovala i ve druhém poločase. Na defenzivu soupeře nenašly Neratovice zbraň a když naopak v poslední minutě inkasovaly podruhé, bylo jasné, že Neratovice o všechny body přijdou.

FK Neratovice Byškovice – SK Kladno 0:2

Branky: 29.Toth, 90. Čížek. Rozhodčí: Novotný. ŽK: Novák, Vorasický – Kafka, Čížek, Tesař. Poločas: 1:0.

Ostatní výsledky 22. kola divize B: Tn. Rakovník – Louny 1:0 (0:0), Hrobce – Velvary 0:2 (0:2), Chomutov – Motorlet Praha 1:2 (1:1), Ostrá – Hostouň 1:2 (1:1), Česká Lípa – Meteor Praha 0:3 (0:1), Úvaly – Souš 4:2 (3:0), Nový Bor – Český Brod 1:3 (1:0).

1. Velvary 21 15 0 4 2 37:15 49

2. Český Brod 22 14 2 0 6 48:27 46

3. Kladno 22 13 4 1 5 40:20 45

4. Ostrá 22 12 1 4 5 42:22 42

5. Motorlet Praha 22 11 3 2 6 45:29 41

6. Hostouň 21 12 1 2 6 38:22 40

7. Úvaly 22 9 5 2 6 33:29 39

8. Souš 21 10 3 2 6 44:31 38

9. FK Neratovice Byškovice 22 11 1 3 7 42:34 38

10. Chomutov 21 7 3 4 7 37:29 31

11. Louny 22 7 4 1 10 36:36 30

12. Meteor Praha 22 8 2 1 11 37:38 29

13. Rakovník 22 6 1 4 11 26:36 24

14. Česká Lípa 22 6 1 1 14 21:48 21

15. Hrobce 22 2 1 0 19 18:78 8

16. Nový Bor 22 0 0 1 21 11:61 1

(pet)