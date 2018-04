Neratovice po penaltách prohrály, Libiši se také nevedlo

Neratovice v Souši vyrovnaly, ale penalty o druhý bod už nezvládly

V posledních letech se Neratovicím v Souši dařilo. V minulé sezoně tam vyhrály 1:0 a před dvěma roky dokonce 2:0. A tak i tentokrát odjížděli Neratovičtí s cílem bodovat, ne-li vyhrát. Nakonec se svěřenci trenéra Staňka museli spokojit s jediným bodem za remízu 1:1, když penaltový rozstřel nezvládly. Proměnit dokázaly jen dvě penalty, a to bylo málo.

Neratovice začaly u soupeře dobře, byly aktivnější, vytvořily si i šance, ale v koncovkách vždy selhaly. Nakonec přišla chyba ve 34. minutě, po které domácí Souš kopala pokutový kop a šla do vedení. Sympatické ale bylo, že se Neratovice nevzdaly, stále se snažily vytvářet tlak na branku soupeře a výsledek se dostavil v 58. minutě, kdy lehkou střelou z dálky propálil domácího gólmana Škarecký. Stále tak byl čas strhnout vítězství na svou stranu, ale do konce utkání se už stav nezměnil. O dalším bodu tak musely rozhodnout kopy ze značky pokutového kopu. V nich uspěly Neratovice jen dvakrát, a tak domů se vracely jen s jedním bodem.

Baník Souš – FK Neratovice Byškovice 2:1 po penaltách

Branky: 34. Zápotocký – 58. Škarecký. Rozhodčí: Šmat. ŽK: Popelka – Škarecký, Barták, Tláskal. Poločas: 1:0.

Ostatní výsledky 19. kola Divize B: Meteor Praha – Motorlet Praha 2:0 (0:0), Velvary – Chomutov 0:2 (0:0), Hostouň – Česká Lípa 1:0 (0:0), Kladno – Tn Rakovník 1:0 (1:0), Nový Bor – Ostrá 1:3 (0:1), Český Brod – Hrobce 5:1 (2:1), Louny – Úvaly 0:1 (0:0).

1. Velvary 18 12 0 4 2 27:13 40

2. Ostrá 18 11 1 2 4 37:17 37

3. Český Brod 17 11 1 0 5 40:20 35

4. Souš 18 9 3 2 4 38:22 35

5. Kladno 17 9 3 1 4 33:18 34

6. Hostouň 18 10 1 2 5 32:19 34

7. Úvaly 17 8 5 0 4 26:20 34

8. FK Neratovice Byškovice 18 9 1 3 5 35:27 32

9. Chomutov 17 7 3 4 3 34:21 31

10. Motorlet Praha 18 8 2 2 6 33:24 30

11. Louny 18 5 4 0 9 28:33 23

12. Meteor Praha 19 6 1 1 11 32:37 21

13. Česká Lípa 18 6 1 1 10 19:36 21

14. Tn Rakovník 17 3 0 4 10 19:30 13

15. Hrobce 18 1 1 0 16 16:68 5

16. Nový Bor 18 0 0 1 17 9:53 1

Libiš neuspěla ani v Kutné Hoře, propadla střelecky Po čtyřech gólech před týdnem doma Semicím se zdálo, že by se Sokol Libiš mohl střelecky přeci jen probrat, ale v Kutné Hoře se Libiš vrátila do starých kolejí. Vyšla střelecky naprázdno a navíc po půl hodině hry už prohrávala 0:2. Sparta Kutná Hora – Sokol Libiš 2:0

Branky: 22. Piskač, 32. Kulhánek. Rozhodčí: Polák. ŽK: Kulhánek, Nekvinda – Malák, Pešek. Poločas: 2:0. Kádr týmu Libiše už před utkáním naznačoval, že to nebude snadné. Libiš odjela k soupeři jen s jedenácti hráči a na lavici měla pouze do počtu dva zraněné adepty. A tak zápas začal podle představ domácího celku. Ten byl od prvních minut aktivnější, důraznější a když se Libiš pomocí centrů dostala k ohrožení domácí branky, Kutná hora je všechny pochytala. Na druhé straně obrana Libiše nedokázala šance Kutné Hory eliminovat, a tak se stalo, že ve 22. minutě šli domácí do vedení. A když po deseti minutách to už bylo 2:0, a bezzubost Libiše pokračovala i po přestávce, bylo jasné, že body zůstanou v Kutné Hoře. Spravit si chuť a konečně naplno bodovat může už tuto sobotu doma proti Lhotě. Ale pozor! Lhota si připsala tři body proti SK Slaný a v tabulce je čtvrtá, takže v sobotu se bude hrát o průběžné třetí místo v tabulce. Ostatní výsledky 19. kola krajského přeboru: Sp. Příbram – Tuchlovice 5:1 (2:1), Poříčí n. Sáz. – Klíčany 2:1 (1:0), Horky n. Jiz. – Beroun 3:0 (0:0), Nespeky – Hvozdnice 1:0 (0:0), Poříčany – Rejšice 2:3 po pen. (0:1), Lhota – Slaný 2:1 (2:0), Semice – Nové Strašecí 2:3 po pen. (1:1). 1. Horky n. Jiz. 19 13 1 1 4 47:20 42

2. Poříčí n. Sáz. 19 13 1 1 4 47:20 42

3. Sokol Libiš 19 11 1 2 5 48:27 37

4. Lhota 18 11 0 2 5 43:25 35

5. Beroun 19 11 0 0 8 42:35 33

6. Sp. Příbram 18 9 2 1 6 44:26 32

7. Klíčany 17 9 1 2 5 37:26 31

8. Nespeky 19 8 1 2 8 26:30 28

9. Slaný 18 6 2 3 7 25:25 25

10. Hvozdnice 19 6 3 0 10 29:40 24

11. Tuchlovice 18 5 4 1 8 27:39 24

12. Kutná Hora 19 6 2 1 10 27:38 23

13. Nové Strašecí 19 5 2 3 9 35:47 22

14. Rejšice 18 4 3 1 10 38:38 19

15. Poříčany 19 4 1 2 12 30:60 16

16. Semice 18 3 0 3 12 24:59 12

(pet)