FOTBAL MIX: Neratovice, Libiš, Lužec a další

Porážka z Ostrou doma poslala Neratovice až na 8. místo

Divizní fotbalová soutěž skupiny B sice byla zahájena už před třemi týdny, ale až nyní se dočkala odehrání kompletního 18. kola. Do boje zasáhly i Neratovice Byškovice, které doma hostily druhou Ostrou. Ta měla před zápasem společně s Neratovicemi 31 bodů, a tak se hrálo o průběžnou druhou pozici.

FK Neratovice Byškovice – Sport. sdruž. Ostrá 1:2

Branky: 3. Barták – 41. Mareš, 76. Herzán. Rozhodčí: Trojan. ŽK: Ďurinda, Gazdík – Řezníček, Bureš, Petlička, Herzán. Poločas: 1:1.

Neratovičtí si lepší úvod snad ani přát nemohli. Od první minuty začali aktivně a už ve 3. minutě byli za to odměněni, když se do míče opřel Barták, který tak domácí tým poslal do rychlého vedení. Čekalo se, že rychlý gól Neratovice ještě více vyhecuje ke kvalitnějšímu výkonu, který by mohl přinést i druhý gól, ale překonat hostujícího gólmana se nedařilo. Naopak to byla Ostrá, která se začala více osmělovat a ve 41. minutě využila chybu domácí obrany a dokázala vyrovnat. Ve druhém poločase se tak mohlo začít znovu. Jenže Ostrá více zhustila obranný blok a Neratovice se tak k vyloženým šancím těžko dostávaly. Snad i proto se více snažily využívat rychlých brejků, ale ani ty úspěch nepřinesly. Naopak to byl hostující Herzan, který v 76. minutě poslal Ostrou do vedení. Neratovičtí sice v závěru zápasu přidali na bojovnosti a důrazu před brankou soupeře, ale aspoň vyrovnat se jim nepodařilo. Vzhledem k vyrovnanosti v první polovině tabulky tak Neratovice zaznamenaly pád ze třetího až na osmé místo tabulky.

Ostatní výsledky 18. kola divize B: Chomutov – Louny 2:3 po pen. (1:0), Motorlet Praha – Velvary 1:0 po pen. (0:0), Hrobce – Kladno 1:9 (0:5), Tn Rakovník – Nový Bor 4:0 (2:0), Česká Lípa – Český Brod 0:1 (0:0), Úvaly – Hostouň 1:0 po pen. (0:0), Souš – Meteor Praha 2:1 (1:0).

1. Velvary 17 12 0 4 1 27:11 40

2. Ostrá 17 10 1 2 4 34:16 34

3. Souš 17 9 2 2 4 37:21 33

4. Český Brod 16 10 1 0 5 35:19 32

5. Kladno 16 8 3 1 4 32:18 31

6. Hostouň 17 9 1 2 5 32:21 31

7. Úvaly 16 7 5 0 4 30:20 31

8. FK Neratovice Byškovice 17 9 1 2 5 34:26 31

9. Motorlet Praha 17 8 2 2 5 33:22 30

10. Chomutov 16 6 3 4 3 32:21 28

11. Louny 17 5 4 0 8 28:32 23

12. Česká Lípa 17 6 1 1 9 19:35 21

13. Meteor Praha 18 5 1 1 11 30:37 18

14. Tn Rakovník 16 3 0 4 9 19:29 13

15. Hrobce 17 1 1 0 15 15:63 5

16. Nový Bor 17 0 0 1 16 8:50 1





Libiš se dočkala prvního jarního vítězství, ale od Semic třikrát inkasovala

Dalším soupeřem fotbalistů Sokola Libiš byl poslední AFK Semice, a tak povinnost přímo velela vyhrát. Libiš nakonec první jarní body vydolovala, ovšem nebylo to snadné. Útok se vylepšil, dal tři góly, ale v obraně to stále skřípe. Tentokrát se soupeř mohl radovat dokonce třikrát.

Cíl, prolomit jarní střelecké trápení, začala Libiš plnit už ve 2. minutě, kdy míč dotlačil do branky Semic Dušek. Jenže už za tři minuty bylo vyrovnáno. V té chvíli nikdo netušil, že v prvním poločase se oba týmy střelecky vyčerpaly.

Po přestávce vytvořila Libiš drtivý tlak, v 57. minutě ji poslal do vedení Zuskin, jenže vedení znovu vydrželo pouhé dvě minuty. Další vyrovnání bylo pro Semice senzačním výsledkem, ale po tomto gólu se začal probouzet domácí Šobr. Ten se dokonce prosadil dvakrát a výrazně tak Libiš přiblížil k prvnímu vítězství. Nejdříve v 63. minutě poslal svůj tým do třetího vedení a v 84. minutě ji dokonce zařídil dvoubrankový náskok. Jenže to ještě nebyl konec. V 87. minutě se obrana Libiše dopustila ve vápně faulu a semický Cáska proměněnou penaltou dal svému týmu ještě naději na vyrovnání. Ovšem Libiš poctivou prací v obraně těsné vedení uhájila a mohla si tak připsat své první jarní vítězství. Teď by bylo dobře premiérové jarní vítězství potvrdit v Kutné Hoře.

Sokol Libiš – AMK Semice 4:3

Branky: 2. Dušek, 57. Zuskin, 63. a 84. Šobr – 5. Vavřík, 59. a 87. Cáska. Rozhodčí: Asník. ŽK: Malák, Zuskin – 0. Poločas: 1:1.

Ostatní výsledky 18. kola Krajského přeboru: Rejšice – Tuchlovice 3:2 po pen. (2:1), Hvozdnice – Poříčí n. Sáz. 0:6 (0:4), Beroun – Nespeky 4:1 (3:0), Nové Strašecí – Horky n. Jiz. 3:1 (2:1), Slaný – Kutná Hora 2:1 (2:1), Poříčany – Lhota 3:2 (3:0), Klíčany – Sp. Příbram odloženo.

1. Horky n. Jiz. 17 12 1 1 3 44:18 39

2. Poříčí n. Sáz. 18 10 3 2 3 37:25 38

3. Sokol Libiš 18 11 1 2 4 48:25 37

4. Beroun 18 11 0 0 7 42:32 33

5. Klíčany 16 9 1 2 4 36:24 31

6. Sp. Příbram 17 8 2 1 6 39:25 29

7. Lhota 16 9 0 2 5 38:24 29

8. Nespeky 18 7 1 2 8 25:30 25

9. Tuchlovice 16 5 4 1 6 25:32 24

10. Slaný 16 5 2 3 6 22:23 22

11. Hvozdnice 17 5 3 0 9 27:38 21

12. Kutná Hora 17 5 2 1 9 25:35 20

13. Nové Strašecí 18 5 1 3 9 33:45 20

14. Rejšice 17 4 2 1 10 36:36 17

15. Poříčany 18 4 1 1 12 28:58 15

16. Semice 17 3 0 2 12 22:57 11

Čest týmů Mělnicka zachraňovaly v I. A třídě Záryby

Třetí jarní kolo fotbalové I. A třídy zástupcům Mělnicka příliš radosti nepřineslo. Všechny tři týmy cestovaly za soupeři, ale jen Záryby se vracely s bodovým ziskem. Pšovka Mělník inkasovala trojku a Kly dokonce čtyřku.

Záryby v Mnichově Hradišti začaly skvěle. Už ve 4. minutě je poslal do vedení Voštiar a ještě v poločase přidal druhý gól Krulich. Jenže po přestávce zřejmě pod dojmem dostatečného náskoku polevily a domácí soupeř v rozmezí deseti minut vyrovnal. Až v závěru utkání se trefil Šašek, který tak zajistil tři body.

Pšovka zajížděla k druhým Poděbradům, které o svém vítězství rozhodly v prvním poločase dvěma góly, na které Pšovka nebyla schopna odpovědět ani po přestávce. Obdobně dopadly i Kly v Divišově, kde se přeci jen trochu čekal vyrovnaný duel. V prvním poločase ještě Kly kladly odpor, rozhodně nebyly bez šancí, jenže po přestávce mezi 54. a 56. minutou dvakrát inkasovaly a na zvrat výsledku už nenašly sílu.

Mnichovohradištský SK – TJ Záryby 2:3

Branky: 65. Krejza, 75. Jíra – 4. Voštiar, 38. Krulich, 83. Šašek. Rozhodčí: Cílek. ŽK: Hrdina, Horák, Jíra, Maryška – Krulich. Poločas: 0:2.

Bohemia Poděbrady – FK Pšovka Mělník 3:0

Branky: 16. Peterka, 38. Frejlach, 80. Martínek. Rozhodčí: Vokoun. ŽK: Mrvík, Zeman, Krejčík. Poločas: 2:0.

Jawa Divišov – TJ Kly 4:0

Branky: 54. a 71. Pekárek, 17. Vondrák, 56. Hanuš. Rozhodčí: Stumpf. ŽK: Janovský – Kympl, Miřatský, Dohnal. Poločas: 1:0.

Ostatní výsledky 18. kola: Vyšehořovice – Luštěnice 4:0 (2:0), Pěčice – Čelákovice 3:0 (2:0), Kosmonosy- Uhl. Janovice 6:0 (3:0), Lysá n. Lab. – Sázava 4:0 (1:0), Velim – Český Brod B 1:0 (0:0).

1. Vyšehořovice 16 11 2 1 2 42:18 38

2. Poděbrady 17 11 1 0 5 44:23 35

3. Pěčice 16 9 3 1 3 40:22 34

4. Kly 17 10 0 1 6 38:31 31

5. Kosmonosy 17 8 3 0 6 42:26 30

6. Divišov 17 9 0 1 7 29:31 28

7. Lysá n. Lab. 16 8 1 1 6 33:23 27

8. Velim 17 8 0 3 6 29:25 27

9. Záryby 17 7 3 0 7 32:30 27

10. Český Brod B 16 7 0 3 6 31:26 24

11. Čelákovice 16 6 1 3 6 38:33 23

12. Pšovka Mělník 17 6 1 1 9 21:34 21

13. Luštěnice 17 6 1 0 10 17:37 20

14. Mnichovohradištský SK 16 3 1 1 11 20:36 12

15. Sázava 17 2 2 1 12 16:45 11

16. Uhl. Janovice 17 2 1 3 11 18:49 11

Lužec doma dostal výprask, inkasoval tucet gólů Poprvé v letošním roce vyběhli na trávníky i aktéři fotbalové I. B třídy, mezi nimi i sedm týmů z Mělnicka. Doslova zpackanou premiéru zažil AFK Eletis Lužec, který doma hostil druhý Dolní Bousov a od něho inkasoval rovný tucet branek. Už v první poločase prohrával Lužec 0:4 a svoji fotbalovou neschopnost dokonal ve druhé části zápasu, když inkasoval dalších osm branek. Doma neuspěly ani Vojkovice, které však na rozdíl od Lužce byly vedoucím Libčicím vyrovnaným soupeřem, i když čestný úspěch zaznamenaly až minutu před koncem zápasu. Výhodu domácího prostředí nevyužil ani Sokol Tišice. Ten v prvním poločase sice vzdoroval rezervě Dobrovice, když držel remízu 0:0, ovšem ve druhém poločase už začal v obraně chybovat a čtyřikrát inkasoval. Výhodu domácího prostředí tak dokázaly ve dvou okresních derby využít Dynamo Nelahozeves, který těsně porazil Byšice, a FC Mělník. Ten v gólové přestřelce nakonec porazil rezervu Neratovic až po penaltovém rozstřelu. Výsledky 14. kola I. B třídy skupiny B: FC Mělník – FK Neratovice Byškovice B 4:3 po pen. (1:2) 23. Veselý, 53. Tříška, 64. Žaba – 13. a 20. Lemarie, 59. Lovíšek, Dynamo Nelahozeves – TJ Byšice 1:0 (1:0) 18. Emmer, SK Vojkovice – Libčice n. Vlt. 1:2 (0:1) 89. Pražák – 15. Punčochář, 73. Hrdina , AFK Lužec – Dolnobousovský SK 0:12 (0:4) Koštíř 4, Sedláček 4, Klíma 2, Merva, Kasal, Sokol Tišice – Dobrovice B 1:4 (0:0) 69. Novák – 47. Jílek, 56. a 84. Gába, 86. Kopecký, Stará Boleslav – Mnichovohradištský SK B 7:4 (2:2), Benátky n. Jiz. B – Holubice-Otvovice 0:3 (0:2). 1. Libčice 14 10 1 1 2 56:23 33

2. Dolnobousovský SK 14 10 1 0 3 51:19 32

3. Nelahozeves 14 10 0 1 3 26:13 31

4. Holubice 14 8 2 1 3 38:21 29

5. Dobrovice B 14 8 0 0 6 39:38 24

6. Lužec n. Vlt. 14 7 0 1 6 35:30 22

7. Byšice 14 5 3 1 5 28:30 22

8. St. Boleslav 14 6 1 1 6 38:41 21

9. Neratovice-Byškovice B 14 3 2 5 4 18:21 18

10. Benátky n. Jiz. B 14 6 0 0 8 18:30 18

11. Vojkovice 14 4 2 0 8 22:25 16

12. FC Mělník 14 4 1 1 8 21:34 15

13. Tišice 14 2 0 3 9 17:41 9

14. Mnichovohradištský SK 14 0 2 0 12 18:55 4