Týden hokeje se opět vrátil i do Kralup

„Týden hokeje“ je série sportovních akcí pro děti ve věku čtyř až osmi let i jejich rodiče. V září 2016 se konala první z nich. O rok později se pak akce pod stejným názvem rozšířila fakticky do všech hokejových klubů v celé republice. Od 22. ledna do 28. ledna probíhala na zimních stadionech více než 140 klubů. Doposud se projektu „Pojď hrát hokej!“ zúčastnilo přibližně 11 000 dětí ze všech hokejově významných míst v České republice, Kralupy nevyjímaje. V neděli 28. ledna byli malí zájemci o hokej z Kralupska se svými rodiči oficiálně přivítáni v areálu zdejšího zimního stadionu. Jedná se o akci, při níž mají děti mimořádnou příležitost vytvořit si svůj prvotní hokejový zážitek.

Jednadvacet dětí mělo bez rozdílu dovednosti bruslení a pohybu po ledové ploše jedinečnou možnost vyzkoušet si, jaké to je být hokejistou Hokejového klubu Kralupy nad Vltavou. Stačily jim jen brusle, helma i rukavice, nebo jim je klub zapůjčil. Rodiče při besedě měli možnost detailně se seznámit s tím, co to znamená mít doma malého hokejistu a jaký je přínos hokeje pro jeho fyzický a osobnostní rozvoj. Získali zasvěcený přehled o rozsahu tréninku ledního hokeje, jeho náplni a osobitém pojetí v jednotlivých vývojových etapách dítěte.

Vedle postupného předávání odborných informací bylo cílem děti pobavit, ukázat jim i jejich rodičům základy přípravy pro lední hokej. Žádný sport se neobejde bez podpory rodičů. Ti s obdivem sledovali, jak se jejich ratolestem daří vstřebávat pokyny trenérů. A děti se zde opravdu vyyskotačily. Kromě různých slalomů, podjíždění malých hokejových branek si vyzkoušely pod odborným dohledem i souvislý pohyb na ledě.

Tohle setkání mělo v neposlední řadě napomoci k vyvrácení některých mýtů o hokeji, mezi něž patří například přílišná fyzická náročnost, nebezpečnost či vysoká finanční nákladovost pro rodiče. Každé dítě, které se ten den přihlásilo do projektu a zdejší klub ho zaregistroval do Českého svazu ledního hokeje, získalo poukaz v hodnotě 1 500 Kč na nákup hokejové výstroje od světového výrobce sportovního vybavení CCM.

Jiří Herain