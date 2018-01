Zápasník MMA Radek Mottl: „Rány od soupeře v ten okamžik ani nevnímám“

Radek Mottl je mělnickým talentem v MMA. Teprve čtyřiadvacetiletý zápasník má za sebou už mnoho ran od soupeřů. Nic ho ale od tohoto sportu neodradí. Dělá totiž to, co ho naplňuje a baví.

MMA patří k nejtvrdším sportům na světě. Co Vás motivovalo s ním začít? Měl jste nějakou předchozí průpravu v jiném bojovém sportu?

Jako malý jsem začínal s karate, vyzkoušel jsem si i spoustu dalších bojových sportů, ale v karate jsem aktivně závodil, takže předchozí průpravu jsem měl. Zdálo se mi to ale málo, tak jsem přešel k thajskému boxu, a nakonec k MMA.

Kde a jak často probíhají tréninky? Jaký je Váš týdenní rozvrh v přípravě na zápas?

Tréninky probíhají prakticky nepřetržitě. Já osobně trénuji každý den ve večerních hodinách v tělocvičně FFC na Mělníku. Jinak zápasím za pražské centrum bojových sportů Pro7sport. Když se najde čas, tak trénuji i přes den. V přípravě na zápas mám šest tréninkových dní a jeden den odpočívám.

Kdo Vám v přípravě na zápas nejvíce pomáhá?

Co se týká stravování, které je před zápasem nutné striktně dodržovat, s tím mi pomáhají firmy PAMITAM JídloJinak a Mlsejte s rozumem. Také využívám doplňků výživy od firmy F-SPORT. Mou největší podporou je tělocvična Pro7sport v Praze.

Jaký další zápas Vás teď v nejbližší době čeká?

Můj další zápas se bude konat tuto neděli 28. ledna 2018 na události GCF 42 v Nymburku.

S jakým pocitem vstupujete do zápasnického ringu a jak snášíte rány od soupeřů?

Těžko se ty emoce popisují, mívám pocity chtíče i nejistoty. Rány od soupeře v ten okamžik ani nevnímám.

Čeho jste se musel kvůli MMA vzdát?

Kvůli MMA jsem se asi musel vzdát takových těch všedních radostí mých vrstevníků. To, co dělám, mě ale naplňuje a baví, takže toho vůbec nelituji.

Co považujete za Váš největší úspěch?

Za svůj největší úspěch v MMA považuji titul více mistra republiky v amatérské skupině do 77 kg. Na soutěžích v karate jsem získal dva republikové tituly a ve světové soutěži jsem se umístil na pátém místě.

Jaký je Váš cíl či sen, kterého byste chtěl v MMA dosáhnout?

V MMA bych chtěl dosáhnou, co nejvýše to půjde, jak se říká až ke “stropu“. Mým hlavním cílem je mít možnost se tomuto sportu věnovat, co nejdéle to jen bude možné. Sen, který se mi snad podaří jednou splnit, je postavit tělocvičnu, kam budou moci docházet lidé, kteří mají talent a píli, ale nemají své vlastní prostředky. Rád bych jim umožnil, aby zde mohli trénovat zadarmo.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů do budoucna!