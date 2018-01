Mělničtí hokejisté přivážejí z Berouna tři body

Hráči HC Junior zamířili tentokrát do Berouna, kde se v 18. kole utkali s klubem z Králova Dvora. A to s jasným cílem: opět získat plný počet bodů. V předcházejících zápasech se jim to nedařilo, tak to hodlali se tímto soupeřem, jenž se nachází dosud v druhé polovině tabulky, napravit. To se jim také podařilo, třebaže ta poslední třetina patřila domácím. Nicméně mělničtí svůj náskok uhájili.

Další zápas odehraje Junior již ve čtvrtek 25. ledna kdy od 19 hodin začíná na mělnickém zimáku dohrávka 17 kola proti PZ Kladno. A v sobotu 27. ledne přivítá Lvy z Benešova, kteří aktuálně zaujímají druhé místo v tabulce se ztrátou pouhých dvou bodů. Takže mělnické hráče i fanoušky čeká napínavý souboj.

HK Králův Dvůr – HC Junior Mělník 4:6

Třetiny: 1:3, 0:1, 3:2

Komentář: http://www.hcjuniormelnik.cz/match/detail/id/1163

Vyloučení: 3-3. Využití: 0-1. V oslabení: 0-0.

Rozhodčí: Kučera – Karda, Havel

Diváci: 90

HK Králův Dvůr: Černý (Pavlů) – Veselý, Klimeš, Landa, Halada, Žáček, Novotný, Žemlička, Vacek, Vodička, Prokš, Mikáska, Löffelmann, Verner, Šnaidauf, Moška

HC Junior Mělník: Vokurka (Sork) – Prejza, Cicvárek, Kubica, Krejsa, T.Havel, D.Havel, Příhoda, Valda, Šubrt, Fedymycz, Litera, Šícha, Kašák, Kratochvíl, Novotný

mar