Kralupský LU – hudba napříč žánry, 14. ročník

Po 3 letech se na velké scéně KD Vltava rozezvučí pestré tóny a melodie rozličného hudebního menu. Níže uvádíme profily účinkujících letošního ročníku a opět bude z čeho vybírat! Sobota 20. 1. 2018 od 16 hodin.

Zrní

Jedním z taháků letošního LU je kladenská hudební skupina Zrní, která vystoupí na festivalu po 6 letech. Během této doby získala skupina řadu nominací a cen (Anděl, r. 2012, 2014) vystoupila např. s islandskou hudební ikonou Björk a vydala 7 alb. To poslední („Jiskřící“) natočené letos ve španělském Madridu a s výbornými recenzemi, nám Zrní představí v kralupském KD Vltava zhruba uprostřed festivalového programu.

Ivan Hlas Trio

Zpěváka, textaře, skladatele a spisovatele Ivana Hlase netřeba představovat. Autor 19 autorských alb (poslední „Krásnej dar“ vydáno v loňském roce) vystoupil již na 1. ročníku LU v roce 2003 a po 15 letech přiveze na festival své skvělé spoluhráče – virtuózního kytaristu Norbiho Kovácse a legendárního violoncellistu a baskytaristu Jaroslava „Olina“ Nejezchlebu.

Original Vintage Orchestra Petra Kroutila

Original Vintage Orchestra je profesionální hudební big band založený Petrem Kroutilem, který patří mezi swingovou špičku v ČR. Hraje swing 20. a 30. let a zároveň přináší originální a energické úpravy slavných současných písní v dobovém stylu. Skvělou „multijazzovou“ show ozdobí uhrančivé trio „Hot sisters“ i americký zpěvák Chuck Wanslay. Opravdová hudební lahůdka pro všechny generace poprvé na kralupském LU!

Trombenik

Pod maskou klezmerového Trombeniku se skrývá rocker, folklorista, středověký trubadůr, alternativní polykač střídajících se různých taktů, folkař, funkyman i ethnovlnař.

Klezmerové melodie (písně židovských hudebníků z východní Evropy a z Ameriky) z 19. a 20. století jsou jim základem. A ty sytí tito hoši jazzem, balkánským duchem, cikánskou nespoutaností, latinskoamerickým rytmem, zastřešují ethnoklenbou a nabíjejí rockovou municí.

Pískomil se vrací

Něco pro děti i rodiče. Na poli rodinné zábavy není tato kapela nováčkem. Autoři písniček se od roku 2007 podíleli na repertoáru i živých koncertech projektu Kašpárek v rohlíku (na LU v roce 2010). V roce 2012 založili kapelu Pískomil se vrací a nahráli první album nazvané „A kdy už tam budem?“. Od té doby Pískomil brázdí pódia od Aše k Bohumínu a odehraje ročně až 100 koncertů.

The OXX

Pro znalce historie LU již oblíbené jméno v programu festivalu. Nespoutaný projev této trojice zraje v úprku jejich studentských let. Energie těkající mezi živelným a drzým punk rockem, středoevropskými kluby, garážemi kdesi v Mělníku, Humpolci a slovutným festivalem Mighty Sounds. Kdo zažije The OXX naživo, rychle pochopí, že česká podzemní scéna má budoucnost (mj. vydala už 4 alba, to poslední s názvem „Split“ je čerstvé, letošní).

Flat Flay

Pro příznivce ska a reggae zahraje poprvé na kralupském LU devítičlenná kapela z Poděbrad. Tato formace hrající tzv. wellnes-ska byla založena v roce 2009 a v roce 2015 zvítězila na TPCA Beat Festivalu. Na letošním ročníku nám představí především své nové letošní album „Pod peřinou“.

Sbor DG

Až patnáctičlenná, omlazená formace studentů a kantorů s originální vlastní tvorbou a kapelovým zvukem připomene publiku své písně ze svých čtyř alb a zahájí 14. ročník festivalu krátce po 16. hodině.

Program je aktuálně doplněn o komorní scénu na malém sále v patře KD Vltava, kde vystoupí např. písničkář Inženýr Vladimír, Ondřej Galuška (eggnoise), skupina Tichá voda a Playground English.

Vstupenky jsou k dostání v kulturním domě Vltava, ceny vstupenek v předprodeji 250 Kč/290 Kč (studentské/běžné), děti do 12 let zdarma. Výtěžek z festivalu bude tradičně využit na rozvoj Dvořákova gymnázia a SOŠE a to na podporu kulturních a vzdělávacích projektů talentovaných studentů této školy.

Martina Voláková, Soňa Čermáková