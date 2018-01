Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) navštívila v úterý 2. ledna 2018 porodnické oddělení Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., aby tu předala šek na 10 000 korun a dárkový balíček s dětskou výbavičkou mamince prvního miminka, které se ve středních Čechách letos narodilo.

Stal se jím chlapeček Kryštof, který se narodil čtyři minuty po půlnoci Lence Kneblové z Jiviny u Mnichova Hradiště. Chlapeček váží 3 940 gramů a měří 52 centimetrů. Společně s hejtmankou mu přišli popřát i ředitel nemocnice Ladislav Řípa a ředitelka Zaměstnanecké pojišťovny Škoda Darina Ulmanová.

„Stejně jako každým rokem přejeme prvním miminkům do života jen to nejlepší, přeji letos to samé i malému Kryštofovi. Především však hodně zdraví, to je nejdůležitější. Ať dělá svým rodičům stále radost,“ popřála mamince i novorozenci hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Druhé středočeské miminko, holčička Kristýna, se narodila ve 02:45 v Rakovníku a krátce po třetí hodině ranní přišla jako třetí na svět ve středočeském regionu holčička Anička v mělnické nemocnici.

Loni se jako první středočeské miminko narodil osmnáct minut po silvestrovské půlnoci v nemocnici ve Slaném chlapeček Šimon.