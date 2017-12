OKÉNKO STAROSTY: Quo vadis, Česká republiko?

Při diskusi s občany města Mělníka po letošních volbách mám takový zvláštní pocit, že se buď zastavil čas, nebo že stále běží, ale dozadu.

Veřejnost je vzrušená představou, že by se v prezidentských volbách do druhého kola mohl dostat Miroslav Topolánek. Jeho jméno vyvolává takový nepříjemný pocit, jaký občas přichází z prohýřené noci. Začnou vám probleskávat vzpomínky na věci, na které byste si nejraději nikdy nevzpomněli. Z Topolánka ty asociace ne a ne zastavit. Je jich tolik, že z nich bolí hlava. Přesto se jeho kandidatuře nikdo nesměje. Je to vůbec možné?

Ve sněmovně zachraňuje demokracii Miroslav Kalousek. Vážně. A nikdo se tomu nesměje. Objevila se zpráva, že by ČSSD mohl zachránit Jiří Paroubek. Fakt. Nikdo se tomu nesmál. Nově se mluví o Romanovi Onderkovi. A pořád se tomu nikdo nesměje. Čtyřicet procent seniorů volilo ve volbách Andreje Babiše. Ten jim po volbách vzkázal, že jeho snem je utvořit koalici s ODS. Zase se tomu nikdo nesměje. Vládu chce stvořit představitel minulého režimu za podpory xenofobů a komunistů. Dobře, tomu se neumím smát ani já.

Kardinál katolické církve píše předsedovi xenofobní strany, aby se staral o bezpečí lidí. Lidé v Ústeckém kraji píší dětem ve národnostně smíšené třídě, že by se měly zplynovat. Kardinál dětem nepíše. Asi nemá čas.

Lidé zbijí v tramvaji člověka, protože má jinou barvu pleti. Kardinál nenapsal. Prezident bohorovně říká, že se takové věci prostě stávají.

Mnohem horší je však skutečnost, že všechny politické strany se tváří, jako by se České republiky nedotýkaly změny, které probíhají mimo naší zemi.

Robotizace a ubývání práce? Dotkne se během 15 let 45 % všech zaměstnanců. Pro politiky neexistuje, my potřebuje poslat stále více dětí na učňovské obory.

Energetická revoluce? Neexistuje, postavíme další jaderné bloky. Nevadí, že je není možné jako neproduktivní investici zaplatit? Nevadí, nám je to jedno.

Co nepodmíněný příjem? Neexistuje, sebereme dávky chudým. Připomínku, že pro zaměstnance, kteří neuspějí v průmyslové revoluci 4,0, moc možností není…Ne, ne, naši oblíbení ekonomové z VŠE říkají, že to prostě nejde.

Všude řeší změnu klimatu, co s tím? To ať si řeší Němci, my máme sucho a to s tím nesouvisí.

A tak by se dalo dále pokračovat A taky se tak pokračovat bude. Na politické scéně jsou již dvacet let stárnoucí muži a spolu s nimi i témata. Jejich politické kroky komentují v médiích skoro stejně dlouho podobně starší muži. Tím je kruh uzavřen. Nic dalšího do něj nepronikne.

O tématu, že existuje propast mezi městem a venkovem, se mluví často. A často zbytečně, protože propast, a tím vzájemné nepochopení, vede trochu jinak. Máme zde spíše několik generací, které nemají mnoho společného. Ti starší u nás nevědí, proč dostal Andrej Babiš tak málo hlasů. Vždyť v kategorii 60 a více dostal 41 % a dalších 10 % Tomio Okamura. Ti mladší v kategorii do 34 let zase bezmála neznají nikoho, kdo by Babiše volil. U nich skončil na třetím místě se 14 %, vyhráli piráti s 22 %. Jestli se někdo naivně domnívá, že se v nejbližších letech něco změní, tak se mýlí. V nejmladší kategorii se nacházelo cca 25 % voličů, v té starší 31 % a 44 % připadá na voliče ve věku 35 – 59 let. O motivaci voličů si mohou politici vymýšlet historky. Vyhraje ta pro voliče nejhezčí, takže se příště zase budou všichni všemu divit. Většina voličů totiž programy stran nestuduje nebo se jimi při rozhodování u voleb příliš neřídí. Volební programy zaběhnutých stan a verbální ekvilibristika jejich vůdců nikdo nezajímá.

Na závěr lze říci: Andrej Babiš je trest za neschopnost a nadutost politických elit nad každodenními problémy běžného občana.