Kavárnou zazní světové šansony

V mělnické kavárně Pohodovej anděl se uskuteční další setkání z cyklu „Židle pro hosta“ kde vždy představují í zajímavé osobnosti, jenž vynikají ve svém oboru. Tentokrát zde usedne známá herečka a šansoniérka Světlana Nálepková. Mnozí jí znají z filmového plátna i televizních obrazovek. Ve filmu vytvořila role v „Lásce z pasáže“, „Posledním mejdanu“ a „Havárii“. Její poslední filmovou rolí je sekretářka Mirka ve filmu „Pánská jízda“. Diváci jí měli možnost uvidět v televizních inscenacích „Nebožtík si nepřál květy“, „Skláři“ či v pohádkách „Princezna na klíček“ nebo „Pindruše“. Mezi zábavné pořady, v nichž účinkovala, patří „Možná přijde i kouzelník“, „Sněhurka, aneb Buzarem do problému“ či „Marlene“.

Avšak její hlavní doménou je divadlo a muzikály. Mezi nejvýznamnější divadelní role Světlany Nálepkové patří Josefina z muzikálu „Má férová Josefina“ a Vivan z hudební revue „Zasněžená romance“. Pro děti připravila představení „Šmidli pidli aneb Jak se hraje na divadlo“. V současné době ji můžeme vidět v muzikálech „Milovat k smrti“ o legendě francouzského šansonu Edith Piaf, a ve „Frida Kahló“, což je kabaret života o slavné mexické malířce a aktivistce Frídě Kahló. Dále pak v představení „Zlaté Časy“ či v komorním recitálu „Dobrý ročník“. Jako zpěvačka se zamiloval do písniček 20., 30. a 40. let. A tak má za sebou i celou řadu nahrávek jako například tituly „Marlene“, „Láska je fata morgána“, „Jsem dívka v rytmu zrozená“, „Nelituj – Světlana Nálepková zpívá nejkrásnější písně Edith Piaf“ a „Láska se vrací“. No a právě šansony zazní i v mělnické kavárně.

Toto příjemné posezení se uskuteční v sobotu 25. listopadu od 17.30 hodin, a návštěvníci určitě prožijí krásné chvíle při zajímavém povídání i nesmrtelných melodiích.

mar