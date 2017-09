Fotbalové dění v regionu

Tříbodové konto si Libiš připsala i ve Lhotě

Po pádu z divize fotbalisté Libiše berou boje v krajském přeboru hodně vážně. Cíl, vrátit se do divize, berou vážně od začátku sezony. Po porážce v úvodním kole s Nespeky nasedla na vítěznou vlnu a už počtvrté v řadě si připsala na své konto tři body. To ji udržuje na čele tabulky, i když jen díky lepšímu skóre před druhými Horky nad Jizerou. Za dalším soupeřem se Libiš vypravila na Kladensko do Lhoty, která před sezonou mocně posilovala. Ostatně i na její výsledcích to je znát.

SK Lhota – Sokol Libiš 1:2

Branky: 83. Kudela – 57. Šobr, 70. Kvída. Rozhodčí: Miroslav Vlk. ŽK: Danylych – 0. Poločas: 0:0.

Od prvních minut bylo k vidění bojovné utkání, oba týmy se snažily co nejrychleji vstřelit vedoucí gól a přinést tak klid do svých řad. Jenže s proměňováním šancí to bylo na obou stranách špatné. A tak se čekalo, že se bude rozhodovat ve druhém poločase. To se také stalo. Libiš vědoma si síly soupeře se snažila hrát ze zajištěné obrany. Soupeře prakticky k ničemu nepouštěla. Naopak sama se snažila ohrožovat soupeře z rychlých brejků a dvakrát se ji to povedlo. Nejdříve se už v 57. minutě trefil Šobr a když v 70. minutě Kvída zvýšil na 2:0, Libiš se uklidnila. Jak ale bylo v závěru utkání vidět, klid přišel příliš brzy. Nejdříve domácí pět minut před koncem snížili na 1:2 a v 90. minutě po velmi dobře zahraném trestném kopu zachraňoval tři body brankář Kratochvíl. Cesta do Libiše na konec byla oslavná, vedoucí postavení Libiš dokázala potvrdit.

Ostatní výsledky 5. kola: Poříčí n. Sáz. – Tuchlovice 2:3 po penaltách (0:0), Kutná Hora – Nové Strašecí 3:2 po penaltách (1:2), Sp. Příbram – Rejšice 2:1 (1:1), Nespeky – Klíčany 2:0 (0:0), Horky n. Jiz. – Hvozdnice 5:1 (3:0), Semice – Beroun 1:4 (1:0), Poříčany – Slaný 2:1 (1:0).

1. Sokol Libiš 5 4 0 0 1 15:5 12

2. Horky n. Jiz. 5 4 0 0 1 12:3 12

3. Poříčí n. Sáz. 5 3 0 1 1 10:8 10

4. Tuchlovice 5 2 2 0 1 9:7 10

5. Lhota 5 3 0 0 2 9:5 9

6. Klíčany 5 2 1 1 1 11:10 9

7. Kutná Hora 5 2 1 1 1 11:11 9

8. Hvozdnice 5 3 0 0 2 8:8 9

9. Nové Strašecí 5 2 0 1 2 13:9 7

10. Sp. Příbram 5 2 0 0 3 8:8 6

11. Beroun 5 2 0 0 3 8:11 6

12. Nespeky 5 2 0 0 3 7:11 6

13. Slaný 5 1 1 0 3 6:6 5

14. Rejšice 5 1 0 1 3 8:8 4

15. Poříčany 5 1 0 0 4 8:17 3

16. Semice 5 1 0 0 4 3:19 3

Kly, Záryby i Pšovka své soupeře doma zlomily

V krajské I. A třídě měly všechny tři týmy z Mělnicka výhodu domácího prostředí a využily ji dokonale. Všechny týmy si připsaly plný bodový zisk a i v tabulce si polepšily. Nejlépe je na tom nováček TJ Kly, jeho soupeř z Kosmonos sice vyrovnal, ale poslední slovo dvěma trefami měly Kly. Stejným výsledkem 3:1 vyhrál i Sokol Záryby, když proti poslední Velimi už v 50. minutě vedl 3:0. Pak už dovolil soupeři výsledek jen korigovat. Nejvíce branek vstřelila doma Pšovka Mělník. Konto Mnichovohradištského SK zatížila čtyřmi góly, když byl mimořádně úspěšný Dvorný, který si vytvořil hattrick. Soupeř dokázal dvakrát skórovat, vždy, když prohrával o tři branky. Na víc se nezmohl. TJ Kly – SK Kosmonosy 3:1

Branky: 25. a 72. Mihalík, 60. Kympl – 51. Šimáček. Rozhodčí: Asník. ŽK: Doležal, Miřatský, Doubek – Sifánek.Poločas: 1:0. FK Pšovka Mělník – Mnichovohradištský SK 4:2

Branky: 6., 33. a 53. Dvorný, 44. Pokorný – 38. Svoboda, 82. Vegricht. Rozhodčí: Čermoch. ŽK. Dvorný – Maryška, Ježek. ČK: Krejčík, Horák. Poločas: 3:1. Sokol Záryby – FC Velim 3:1

Branky: 7. a 28. Voštiar, 50. Soukup – 84. Jansta. Rozhodčí: Šulcová. ŽK: Fr. Valentin, Přibyl – Kendršt. Poločas:2:0. Ostatní výsledky 5. kola I. A třídy B: Luštěnice – Pěčice 1:3 (0:2), Sázava – Čelákovice 4:1 (2:1), Poděbrady – Divišov 3:0 (2:0), Český Brod B – Vyšehořovice 1:2 (1:0), Uhlířské Janovice – Lysá n. Lab. 2:0 (0:0). 1. Vyšehořovice 5 3 1 1 0 12:5 12

2. Pěčice 5 3 1 0 1 12:9 11

3. Čelákovice 5 3 0 1 1 19:9 10

4. Český Brod B 5 3 0 0 2 9:8 9

5. TJ Kly 5 3 0 0 2 9:8 9

6. Divišov 5 3 0 0 2 8:8 9

7. Sokol Záryby 5 3 0 0 2 10:11 9

8. Kosmonosy 5 2 1 0 2 14:11 8

9. Poděbrady 5 2 1 0 2 9:6 8

10. Pšovka Mělník 5 2 0 1 2 7:10 7

11. Uhl. Janovice 5 1 1 1 2 9:9 6

12. Mn. Hradiště 5 2 0 0 3 9:11 6

13. Sázava 5 2 0 0 2 10:14 6

14. Lysá n. Lab. 5 2 0 0 3 5:9 6

15. Luštěnice 5 1 0 0 4 5:14 3

16. Velim 5 0 0 1 4 7:12 1





Vyhrát dokázal pouze nováček z Vojkovic. Neratovice B a Lužec vydolovaly jen bod

V krajské fotbalové I. B třídě sice má Mělnicko sedm zástupců, ale z vítězství se mohl radovat jen nováček z Vojkovic. A to jen za dva body, když po remíze 1:1 v Tišicích dokázal vyhrát penaltový rozstřel. Aspoň trochu spokojeno mohlo být i béčko FK Neratovice Byškovice. To dokázalo v Mnichově Hradišti také remizovat 1:1, ale v penaltovém rozstřelu 3:4 prohrálo. Obdobně dopadl i Lužec u dalšího nováčka v Libčicích n. Vlt. Od 21. do 76. minuty dokonce vedl 2:1, ale pak inkasoval. A když v penaltách byl úspěšný jen dvakrát, přišel i o druhý bod. Ostatní zástupci Mělnicka už mohli na body zapomenout. Byšice i Nelahozeves prohrály těsně 0:1, jen FC Mělník inkasoval dvakrát. Vedoucí Holubice byly přeci jen nad jeho síly. Výsledky 3. kola I. B třídy skupiny B: Sokol Tišice – SK Vojkovice 1:2 po penaltách (0:1), Mnichovo Hradiště B – FK Neratovice Byškovice B 2:1 po penaltách (1:0), TJ Byšice – Stará Boleslav 0:1 (0:0), Holubice – FC Mělník 2:0 (1:0), Libčice – AFK Eletis Lužec 3:2 po penaltách (1:1), Dobrovice B – Dynamo Nelahozeves 1:0 (1:0), Dolní Bousov – Benátky n. Jiz. B 4:1 (3:0). 1. Holubice 3 3 0 0 0 8:0 9

2. Dolní Bousov 3 2 0 0 1 12:6 6

3. Dobrovice B 3 2 0 0 1 7:6 6

4. Stará Boleslav 3 2 0 0 1 5:6 6

5. Libčice 3 1 1 0 1 6:5 5

6. Vojkovice 3 1 1 0 1 7:7 5

7. Byšice 3 1 1 0 1 5:5 5

8. Nelahozeves 3 1 0 1 1 4:4 4

9. Lužec n. Vlt. 3 1 0 1 1 7:8 4

10. FC Mělník 3 1 0 1 1 2:4 4

11. Benátky n. Jiz. B 3 1 0 0 2 5:7 3

12. Neratovice Byškovice B 3 0 1 1 1 1:5 3

13. Mn. Hradiště B 3 0 1 0 2 2:7 2

14. Tišice 3 0 0 1 2 3:6 1