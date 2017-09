Fotbal – Divize B – Neratovice

Neratovice i po pěti kolech drží v divizi vlajku lídra

Neratovičtí fotbalisté nastupovali v sobotu k velmi důležitému utkání. Do Nového Boru jeli s cílem pokusit se vyhrát. A protože dopoledne Kladno přišlo s Ostrou o všechny body, naskytla se šance v případě vítězství posunout v divizi na vrchol tabulky. Jenže domácí Nový Bor měl na svém kontě po úvodních čtyřech kolech nulu, a tak se čekal nesnadný duel. V minulosti totiž nejeden favorit si v Novém Boru vylámal zuby. Naštěstí u Neratovic to neplatilo.

FC Nový Bor – FK Neratovice Byškovice 0:2

Branky: 31. Regner, 85. Vorasický. Rozhodčí: Štěrba. ŽK: Berounský – Šulc. Poločas: 1:0.

Jenže Neratovice přijely vyhrát a od prvních minut to bylo vidět. Byly lepší na míči, hráči se dobře pohybovali, a tak přihrávky nacházely adresáta. Hráči dobře kombinovali a branku soupeře ohrožovali i při standardkách. V 19. minutě zůstal Moravec osamocen na malém vápně, ale jeho střela se do branky nevešla. Naopak ve 24. minutě se ukázali i domácí, ale Švejda slabou střelu domácího útočníka neměl problém zlikvidovat. Ovšem čas prvního gólu se blížil. Nejdříve domácí golman sice střelu Regnera zlikvidoval, ale po dalším centru od Ďurindy si Regner dal repete a Neratovice poslal ve 31. minutě do vedení 1:0.

Po přestávce domácí přidali na aktivitě, zatímco Neratovicím začala váznout kombinace. A tak brzy po přestávce musel Švejda vytěsnit gólovku domácích na roh. Domácí vše vsadili na útok, což znamenalo otevřít více obranu. To hrálo do not Neratovicím, které se tak snažily překvapit z rychlých brejků. Škarecký sice ještě těsně minul domácí tyčku, ale v 85. minutě se po přesném centru Ďurindy prosadil hlavičkou Vorasický, který tak upravil na konečných 2:0. Neratovice tak splnily svůj cíl, od posledního si přivezly další tři body a vládnou divizní skupině B.

Ostatní výsledky 5. kola: Kladno – Ostrá 0:2 (0:0), Souš – Motorlet Praha 3:0 (2:0), Velvary – Úvaly 1:2 po penaltách (1:1), Český Brod – Tn Rakovník 5:0 (2:0), Meteor Praha – Chomutov 0:3 (0:1), Louny – Česká Lípa 0:2 (0:0), Hostouň – Hrobce 3:1 (1:1).

1. FK Neratovice Byškovice 5 4 1 0 0 14:5 14

2. Český Brod 5 4 0 0 1 12:3 12

3. Hostouň 5 4 0 0 1 15:8 12

4. Ostrá 5 4 0 0 1 11:4 12

5. Kladno 5 3 1 0 1 9:4 11

6. Souš 5 3 0 1 1 10:6 10

7. Chomutov 4 3 0 0 1 11:5 9

8. Motorlet Praha 5 2 0 0 3 12:7 6

9. Louny 5 2 0 0 3 6:10 6

10. Česká Lípa 5 2 0 0 3 7:12 6

11. Velvary 4 1 0 2 1 5:7 5

12. Úvaly 5 1 1 0 3 3:8 5

13. Tn Rakovník 5 1 0 1 3 2:9 4

14. Hrobce 5 1 0 0 4 5:12 3

15. Meteor Praha 5 0 1 0 4 5:17 2

16. Nový Bor 5 0 0 0 5 3:13 0

(pet)