Neratovice oslaví 60 LET

Druhý zářijový víkend bude již tradičně patřit multižánrovému hudebnímu festivalu „Neratovický salon 2017“ , který pro všechny neratovičáky i přespolní připravilo Město Neratovice ve spolupráci se Společenským domem.

Letos se však veškeré festivalové dění ponese ve slavnostním duchu. V roce 1957 byly Neratovice povýšeny na město, avšak městský znak jim byl udělen až v roce 1977. Takže slaví prakticky dvojí výročí. A tak už v pátek dopoledne, a potom po celý víkend na Náměstí Republiky na návštěvníky čekají špičkové kapely, ukázky práce záchranářů, prezentace neratovických sportovců a volnočasových aktivit, spousta zábavy pro děti a dospělé v Unipetrol Fun Parku, taneční zábava a samozřejmě i občerstvení pro každého.

A na co se mohou konkrétně těšit. Pátek bude především Dnem bezpečí. Své znalosti, schopnosti a dovednosti představí záchranáři, hasiči, členové sboru Policie ČR i Městské policie Neratovice. Představí svojí techniku a seznámí je se svými každodenními náročnými úkoly.

V sobotu bude sportovat. Po celé odpoledne bude probíhat prezentace neratovických sportovních a volnočasových klubů a chybět nebudou nejrůznější soutěže a atrakce pro děti i dospělé. K dobré pohodě přispěje vystoupení kapel E.L.B.E, VORAS Band či ZOO2 a pro děti bude připravena soutěžní Dance Party s DJ Zdeňkem Vranovským. Sobotní program završí taneční zábava pod širým nebem s Venca Hruška duo a kapelou PLUS.

Hlavní kulturní program proběhne v neděli. U příležitosti tradičního Dne Spolany se v Unipetrol Fun Parku návštěvníci mohou těšit na atrakce pro děti i dospělé, zábavné chemické pokusy či soutěže o věcné ceny a především na vystoupení celé řady muzikantů. Představí se interpreti různých hudebních žánrů. Vše v 11 hodin zahájí místní JUNIOR Band ZUŠ, dále to bude Pohřební kapela a po ní Roman Horký a KAMELOT. Šedesátá léta připomenou Karel Kahovec s Viktorem Sodomou & GEORGE and BEATOVENS. Představí se DASHA & Swingin´Q, a parádně to rozjede Laura a její tygři. Po vystoupí Jan SMIGMATOR: Bigband stories vše vyvrcholí koncertem populární zpěvačky Ewy Farné.

Slavnostní ohňostroj zakončí letošní výroční festivalové dění a všichni se mohou těšit na další kulturně společenské akce v tomto městě chemie.

mar