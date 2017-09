Prázdniny končí. A tak je třeba se rozloučit!

Ano, je to tak. Dva měsíce uběhly jako voda a máme tu opět nový školní rok. Avšak určitě zbudou krásné vzpomínky na skvělé zážitky, které letošní léto přineslo. A tak je třeba se s ním rozloučit pěkně zvesela. Proto přinášíme pár tipů kam se třeba podívat a skvěle se pobavit. A potom…. Hurá do školy!

ROUDNICE NAD LABEM

Čarodějové a kouzelníci se rozloučí s prázdninami

V areálu Parku Josefa Hory se uskuteční zábavné nedělní odpoledne na němž se děti rozloučí s letošními prázdninami. Čeká je celá řada soutěží o zajímavé ceny, adrenalinové atrakce či originální koupání v pěně. Celý tento zábavný program budou moderovat herci z Divadla v Pytli v originálních kostýmech. Chybět tak nebudou čáry i kouzla a pro všechny je zajištěno skvělé občerstvení.

MĚLNÍK

Hurá do škol(k)y

Rodinné centrum Chloumek pořádá pro školáky, ale i předškoláky společnou akci při níž se jak rozloučí s prázdninami, tak i přivítají ten nový školní rok. V neděli od 15 hodin si tak projdou chloumeckým lesem po skupinkách a budou řešit nejrůznější úkoly související se škol(k)ou. Kromě toho se mohou kromě zábavy, napětí, občerstvení v podobě výborných toustů a dalších dobrot a cen těšit také na jízdu vláčkem a pohádku „O Máše a třech medvědech“ v podání populárního Sváťova dividla z Litoměřic. Akce je vhodná především pro školkové a školní děti, ale na své si přijdou s pomocí rodičů i ti nejmenší.

NERATOVICE

Dětský den na Terase

V areálu zdejší restaurace Terasa se budou všichni, zejména ti nejmladší loučit s létem a především s těmi letošními prázdninami. V neděli 3. září od 14 hodin se uskuteční Dětský den s bohatým programem. Na všechny zde čeká spousta soutěží, zábavných her, malování na obličej a vyřádit se mohou na diskotéce. Chybět nebude ani obligátní skákací hrad a každý obdrží malý dárek. K tomu je třeba dodat, že celá tato akce je spojená s podporou malého Vojty Kvapila, který je postižený Downovým syndromem. Takže to vše zároveň poslouží dobré věci.

TUPADLY

S prázdninami se rozloučí neckiádou

Prázdniny utekly jako voda a je tu nový školní rok. Jistě všichni užili volných dnů k výletům a hrám. A když jsme u té vody, tak ať je to stylové. V rámci loučení s prázdninami se uskuteční již 6. Tupadelská neckyáda. Jedná se o tradiční sranda soutěž na netradičních plavidlech v rychlosti a především originálním splavením říčky Liběchovky. Celá tato sláva proběhne v obecním parku a to v sobotu 2. září od 14 hodin. Chybět nebude spousta další zábavy a jistě i něčeho dobrého na zub. A pak hurá do školy!

ZLONČICE

Zlonické veselí

Hřiště za místní Staročeskou hospodou ožije v sobotu 2. září čilým ruchem. V půl desáté bude zahájen turnaj v nohejbalu. Na návsi pro změnu odstartují běžecké závody. Nejprve ti nejmladší poběží běh kolem návsi a v pravé poledne se vydají na start Běhu Zlončickou roklí

dospělí závodníci. Kromě sportovního klání bude i doprovodný program zejména pro děti, kteří se tak rozloučí s prázdninami. Čeká na ně kromě oblíbeného malování na obličej i řada atrakcí v podobě skluzavky či skákacího hradu, a chybět nebude ani pohádkové představení. Pro všechny bude připravena řada stánků s různým zbožím a nezbytným občerstvením. Celá slavnost vyvrcholí taneční zábavou ve Staročeské hospodě či za příznivého počasí přímo pod kaštany za touto hospůdkou.

MĚLNICKÉ VTELNO

Indiánské léto

Rozloučení s prázdninami zde proběhne stylově, neboť se areál Kulturního centra Kostel opět po roce přemění na Divoký západ. V neděli 3. září zde totiž od 14 hodin proběhne pohodové letní odpoledne s indiány a kovboji. Uskuteční se tak třetí ročník Indiánského léta. Návštěvníky čekají různé soutěže a hry, tvůrčí dílny, ukázky řemesel a k dobré náladě přispěje i hudební produkce. Nebude chybět občerstvení a příchozí v kostýmu indiána či kovboje mají vstup zdarma.

VELKÝ BOREK

Než zazvoní…

Neděle 3. září ožije zdejší hřiště setkáním dětí i jejich rodičů a prarodičů aby se zvesela rozloučili s prázdninami a přivítali nový školní rok. Od 14 hodin na všechny čeká bohatý program, pří němž se určitě pobaví každý. A co se mohou všichni těšit. Mohou si zatančit zumbu, zahrát fotbálek, dát si obíhačku či se projet na koni. Chybět nebude ani opékání buřtů a dalších nekonvenčních potravin s ohnivým dědkem Vlhošem Kouřelínem, které děcka mohou zapíjet skvělou limonádou, která bude zcela zdarma. Prostě všichni prožijí super odpoledne než zazvoní školní zvonek…

LIBKOVICE POD ŘÍPEM

Libkovická olympiáda

I pod památnou horou se budou loučit s letošními prázdninami. A to ve sportovním duchu. Na zdejším fotbalovém hřišti se totiž v sobotu 2. září od 15 hodin odehraje celá řada sportovních soutěží nejenom pro děti, ale i pro dospělé. Nebude však chybět ani populární malování na obličej a atrakce v podobě vodního zorbingu. Pohodové a přátelské posezení bude provázet reprodukovaná hudba a pro všechny je připraveno bohaté občerstvení.

KRALUPY NAD VLTAVOU

Slavnost burčáku s výletem do středověku

Již posedmé v Kralupech nad Vltavou společně všichni oslaví narození burčáku, tohoto lahodného a léčivého moku. Na všechny tak jako loni čeká výborný burčák a také víno z Vinotéky Na Františku, rovněž se těšit se mohou i na spoustu dalších dobrot. A to v sobotu 2. září od 16 hodin v zahradě kulturního domu Vltava. Chybět nebude ani pestrý doprovodný program. Tentokrát to bude především zábavná výprava do středověku, kterou pro celou rodinu připravil Housův mlýn z Tábora. A bude to výprava se vším všudy. Tudíž nebude chybět ani ta „odvrácená tvář“ této doby. Představí se totiž katovské řemeslo a ukázky práva útrpného. Tato výprava do mučírny seznámí návštěvníky se všemi mučícími nástroji, které si bude možno i vyzkoušet!

LIBIŠ

„Jazz ve křoví“ vzpomene skvělého muzikanta

Čas neúprosně letí a pomalu se blíží konec prázdnin. Bohužel. Avšak zároveň se blíží již tradiční hudební setkání v Jazzové zahradě Na Staré štaci v Libiši. První zářijovou sobotu 2. září zde totiž opět proběhne přehlídka skvělých hudebníků „Jazz ve křoví“. Podobně jako červnový „Salon tradičního jazzu“ bude i toto setkání věnováno památce skvělého muzikanta Tonyho Brycha, který se před deseti lety odebral do muzikantského nebe. Tato legendární postava českého scatu byla společně neméně legendární kapelou Steamboat Stompers jíž byl frontmanem, rovněž častým hostem zdejší Jazzové zahrady.

LHOTKA

Volejbalový turnaj s promítáním

Každoročně již od roku 2008 se ve Lhotce ke konci měsíce srpna koná volejbalový turnaj. Účastní se jej průměrně šest družstev z důvodů úspory času, protože se hraje jen na jednom hřišti. Hrají proti sobě smíšené týmy, což znamená, že v týmu musí hrát nejméně dvě ženy. K turnaji je zajištěno občerstvení a nějaké ty nápoje pro lepší zábavu dospělých. Letošního roku se však již čtrnáctý roční tohoto sportovního srazu přesunul až na sobotu 2. září .

V poslední době je po urputném klání sportovců v areálu hřiště zajištěn další program v podobě promítání letního kina.. A jaký film se bude promítat? Nechme se překvapit.

mar