Fotbalové dění v regionu: první body, obrat i kanonáda

Sedm zástupců Mělnicka vstoupilo o víkendu úvodním kolem do nové sezony fotbalové I. B třídy, ale jen Lužec nad Vltavou dokázal vybojovat tři body. A to ještě na hřišti Dolnobousovského SK, kde bylo utkání jak na houpačce. Ve 24. minutě vedl, v 47. prohrával 1:2, aby nakonec brankami v 64. a 74. minutě opět skóre otočil a vyhrál. Na programu byla i dvě regionální derby, ale ani jedno nepoznalo vítěze za tři body. Nelahozeves sice na hřišti TJ Byšice vedl v poločase 1:0, ale Byšice nejen vyrovnala, ale i vyhrála penaltový rozstřel a získala tak dva body. Stejně doma uspěla i rezerva Neratovic, která hostila FC Mělník. V tomto utkání ale žádný gól ve hře nepadl. Ven se k soupeřům a souboji nováčků vydal SK Vojkovice, který byl soupeřem Libčice nad Vltavou. Jenže Vojkovičtí nezvládli poločas, který prohráli 0:2 a manko už nedohnali. Ven cestoval Sokol Tišice, který nastoupil v Dobrovici proti tamnímu béčku. Tišičtí začali dobře, poločas vyhráli 1:0, jenže po přestávce se už neprosadili. Naopak třikrát inkasovali a body nechali v Dobrovici. Zatímco Vojkovice se tak musí o první body pokusit o víkendu doma proti béčku Dobrovice, Tišice čeká další duel venku. Tentokrát sehrají regionální derby na hřišti FC Mělník.

Výsledky 1. kola fotbalové I. B třídy skupiny B: TJ Byšice – Dynamo Nelahozeves 3:2 po penaltách (0:1) 67. Obusanya, 76. Svačina – 36. Vorel, 52. Krejza, FK Neratovice Byškovice B – FC Mělník 1:0 po penaltách (0:0), Dolnobousovský SK – AFK Eletis Lužec n. Vlt. 2:3 (1:1) 43. Klíma, 47. Koštíř – 24. Kučera, 64. Kučaba, 74. Uher, Libčice – SK Vojkovice 3:1 (2:0) 11. Literák, 36. Jeřábek, 55. Punčochář – 72. Plicka, Dobrovice B – Sokol Tišice 3:1 (0:1) 48. Herink, 58. Hlaváč, 88. Bartoň – 31. Toman, Mnichovohradištský SK – Stará Boleslav 0:2 (0:2), Holubice – Benátky n. Jiz. B 2:0 (1:0).



Záryby předvedly dokonalý obrat, Kly zase poprvé bodovaly

Sedm bodů ve třech zápasech, to je bilance zástupců Mělnicka ve 3. kole fotbalové I. A třídy. Jak Pšovka Mělník, tak TJ Záryby a TJ Kly měly výhodu domácího prostředí a téměř dokonale ji využily. Jen Pšovka Mělník, která už ve 4. minutě vedla, nakonec vybojovala jen bod. Ještě v prvním poločase Poděbrady vyrovnaly a protože už další gól nepadl, musel rozhodovat penaltový rozstřel. V něm Pšovka třikrát chybovala, a tak druhý bod putoval do Poděbrad.

Podstatně horší začátek zažily Záryby. Ty doma hostily Mnichovohradištský SK a už v 8. minutě prohrávaly 0:2. Záryby na to v prvním poločase vůbec nedokázaly reagovat, ovšem po přestávce předvedly dokonalý obrat. V 55. minutě snížil Vytlačil a v 67. Voštiar vyrovnal. V dalších minutách se bojovalo o každý metr, a když se schylovalo k rozhodnutí v penaltách, v 89. minutě Vytlačil svým druhým gólem rozhodl o vítězství domácího celku.

To nováček TJ Kly, aspoň podle výsledku, měl cestu za vítězstvím asi nejsnadnější. Do soupeře se Kly pustily s chutí, neustále se snažily branku soupeře ohrozit a v 21. minutě se to povedlo Doubkovi. Soupeř z Divišova se však nevzdal a dvě minuty před přestávkou se mu podařilo vyrovnat. Jenže druhý poločas se už stal jasnou záležitostí domácího celku. Dvacet minut od přestávky se sice stále nedařilo nerozhodný stav změnit, ale v následujících patnácti minutách domácí Kly excelovaly. Nejdříve jim v 65. minutě vrátil vedení Miřatský a už o dvě minuty později Šmíd zajistil pro Kly dvoubrankové vedení. Jenže ani to nebyl konec. Kly se neustále snažily být aktivní, nechtěly své vedení ohrozit a byly za to znovu odměněny v 80. minutě. V té chvíli Mihalík upravil na konečných 4:1. Kly si tak zaslouženě připsaly v I. A třídě první body.

Pšovka Mělník – Poděbrady 1:2 po penaltách

Branky: 4. Kouba – 26. Martínek. Rozhodčí: Radina. ŽK: Cemper, Trnka, Grabmüller, Dvorný, Chytil, Jenč – Hruška, Suchánek, Kubánek, Frejlach, Rulc, Pikner. ČK: Trnka (Pšovka). Poločas: 1:1. Penalty: 2:4.

Sokol Záryby – Mnichovohradištský SK 3:2

Branky: 55. a 89. Vytlačil, 67. Voštiar – 3. Rakouský, 8. Vegricht. Rozhodčí: Nehasil. ŽK: Strýček, Vytlačil, Soukup, Voštiar – Charvát, Horák. Poločas: 0:2.

TJ Kly – Jawa Divišov 4:1

Branky: 21. Doubek, 65. Miřatský, 67. Šmíd, 80. Mihalík – 43. Hanuš. Rozhodčí: Chovanec. ŽK: Miřatský, Jeník – Blažíček, Veselý, Macháček. Poločas: 0:2.

Ostatní výsledky 3. kola I. A Třídy skupiny B: Čelákovice – Pečice 6:1 (2:1), Luštěnice – Vyšehořovice 0:2 (0:2), Sázava – Lysá n. Lab. 0:1 (0:0), Český Brod B – Velim 2:1 (1:1), Uhl. Janovice – Kosmonosy 1:2 po penaltách (0:0).