Kly, Byšice, Libiš, Neratovice, Záryby a Pšovka

Neratovice i Libiš zakončily sezonu penaltovým vítězstvím

Poslední kolo divize B přineslo oběma zástupcům Mělnicka po dvou bodech. Jak Neratovice Byškovice, tak Libiš sice se soupeři remizovaly, ale vždy byly úspěšní v penaltovém rozstřelu. Zatímco pro Sokol Libiš úspěch proti Nymburk znamenal důstojné loučení se soutěží (sestupuje do krajského přeboru), FK Neratovice Byškovice si upevnily ziskem dvou bodů v Českém Brodě a celkovými 50 body v konečné tabulce šestou pozici a tím i vylepšení proti loňské sezoně o dvě místa.

Sokol Libiš – Polaban Nymburk 3:2 po penaltách

Branky: 66. a 76. Šenkeřík – 51. Herčík, 58. Škarecký. Rozhodčí: Duchoň. ŽK: Pořízek, Novotný, Šenkeřík, Stejskal – Kabyl, Houžvička. Poločas: 0:0. Penalty 3:0.

Soupeř z Nymburka byl týmem, který většinu kol divize B trávil na čele tabulky a byl vážným kandidátem na postup do III. ligy. Jenže domácí Libiš ve svém posledním divizním vystoupení předvedla výkon, za který se vůbec nemusela stydět. Znovu dokázala, že v posledních kolech patřila k lepším týmům první poloviny tabulky. Škoda že tak pozdě. Hrát tímto způsobem celou sezonu, zřejmě by ji patřilo i postavení mezi první polovinou divizní tabulky i celkově. Na druhé straně dokázala, že bude-li hrát v příštím ročníku v krajském přeboru jako proti Nymburku a v posledních kolech, může na návrat do divize pomýšlet.

Více jak stovka věrných fanoušků viděla proti Nymburku skvělý výkon, který sice v prvním poločase žádný gól nepřinesl, ale po přestávce byly k vidění hned čtyři. Zpočátku to nevypadalo dobře, Nymburk se dostal do dvoubrankového vedení a zdálo se, že roli favorita splní. S tím se však Libiš nehodlala smířit, a tak udeřila. A měla k tomu oporu a kanonýra týmu Zdeňka Šenkeříka. Ten nejdříve v 66. minutě snížil na 1:2 a o deset minut později dokonce vyrovnal. Zaskočený Nymburk se už nevzchopil a vítězný gól nevstřelil. A tak o druhém bodu rozhodoval penaltový rozstřel. V něm ještě působily následky vyrovnání Libiše, a tak Nymburk neproměnil ani jednu penaltu. Libiši tak stačilo být třikrát úspěšná a připsat si tak nejen druhý bod, ale i cenný skalp nad favoritem.

SK Český Brod – FK Neratovice Byškovice 0:1 po penaltách

Rozhodčí: Hrkal. ŽK: Suk, Makovský, Medek, Drápela – Moravec, Chládek,Dědek. Poločas: 0:0.Penalty: 8:9.

Neratovice zajížděly k soupeři, kterému dlužily z podzim vysokou porážku 0:5. A protože Český Brod patřil k třem nejlepším týmům divize B, asi se moc v úspěch nevěřilo. Jenže Neratovice se předvedly jako bojovný tým, který nechce odjet s prázdnou. Největší příležitost skórovat měl v prvním poločase Moravec, ale vždy těsně minul. Po přestávce byl aktivnější Český Brod, jenže dobře hrající obrana fungovala skvěle. Pomohlo i trochu štěstí, když nejdříve brankář Dědek zlikvidoval nebezpečnou hlavičku domácího Šmejkala a poté domácí nastřelili jen tyč. A tak se za stavu 0:0 kopaly penalty. A to bylo pořádné drama. Nakonec o druhém bodu pro Neratovice rozhodla až devátá série. Zatímco v ní byl Český Brod neúspěšný, Neratovice si devátou střelou zajistily druhý bod a oplatily tak domácím porážku z podzimu.

Ostatní výsledky 30. kola divize B: Rakovník – Most 3:2 po penaltách (0:0), Kladno – Chomutov 3:4 (2:2), Hostouň – Štětí 3:0 (2:0), Nový Bor – Souš 4:3 (1:1), Brozany – Velvary 3:1 (2:1), Úvaly – Meteor Praha 2:1 po penaltách (1:1).

1. Brozany 30 20 6 2 2 73:28 74

2. Nymburk 30 18 4 5 3 65:29 67

3. Český Brod 30 16 3 5 6 58:31 59

4. Souš 30 15 3 3 9 51:38 54

5. Kladno 30 14 4 2 10 54:43 52

6. FK Neratovice Byškovice 30 12 6 2 10 35:36 50

7. Velvary 30 12 3 4 11 47:42 46

8. Meteor Praha 30 12 4 1 13 48:42 45

9. Nový Bor 30 8 7 3 12 35:54 41

10. Chomutov 30 12 2 2 14 40:42 39

11. Rakovník 30 10 3 3 14 38:45 39

12. Hostouň 30 10 2 3 15 41:47 37

13. Úvaly 30 9 4 2 15 27:39 37

14. Most 30 8 1 6 15 42:68 32

15. Štětí 30 6 1 6 17 35:72 26

16. Sokol Libiš 30 2 3 7 18 27:60 19





Záryby získaly poslední dva body, Pšovka ukončila sezonu debaklem Do bojů posledního kola sezony vstoupili i fotbalisté krajské I. A třídy skupiny B, ve které figurují i Sokol Záryby a Pšovka Mělník. Oba týmy hrály venku, ale spokojeny nakonec mohly být jen Záryby, které uhrály v Kunicích remízu 1:1 a další bod si připsaly v penaltovém rozstřelu. Tím také naplnily svůj sen, skončit nakonec sezony před rivalem z okresu Pšovkou Mělník. Ta zkoušela štěstí v Luštěnicích odkud se vrátila s pětigólovým debaklem.

Sokol Záryby už před utkáním musel řešit post brankáře. Ani jeden nebyl k dispozici, a tak musel mezi tyče někdo z pole. Los padl na Františka Šaška a jak se ukázalo, byl to šťastný los. Šašek sice už v 6. minutě inkasoval a domácí vedli 1:0, jenže celý zbytek zápasu už míč za svá záda nepustil. Zatímco to domácí docela znervózňovalo, pro hráče Sokola Záryby to byl impuls k tomu, aby se pokusili aspoň vyrovnat. V prvním poločase se to ještě nedařilo, ovšem po přestávce v 65. minutě tvrdou střelou přeci jen Šimek vyrovnal. A protože se do konce utkání stav nezměnil, rozhodovalo se o dalším bodu v penaltách. I tady exceloval brankář Šašek, který dvě penalty soupeře chytil. Jeho spoluhráčům tak stačilo proměnit jen čtyři. Ziskem druhého bodu tak Záryby potvrdily postavení v tabulce před Pšovkou Mělník.

Ta se k poslednímu utkání vydala do Luštěnic, kde vůbec nepřesvědčila. Výkon Pšovky byl matný, obrana zcela propadla a výsledkem bylo pět branek ve vlastní síti. O všem vlastně rozhodl už první poločas, v němž Pšovka inkasovala třikrát. Po přestávce se Luštěnice prosadily ještě dvakrát a vedly už 5:0. Až za tohoto stavu dokázal mělnický Zeman výsledek korigovat na 1:5. Pšovce se tak závěr sezony nepovedl. Skončila na 11. místě, čímž si proti loňsku pohoršila o čtyři místa. TJ Kunice – Sokol Záryby 1:2 po penaltách

Branky: 6. Bříza – 65. Šimek. Rozhodčí: Mrázek. ŽK: Lehovec – 0. Poločas: 1:0. Penalty: 3:4. Sokol Luštěnice – FK Pšovka Mělník 5:1

Branky: 7. a 34. Cepka, 32. Pavlíček, 63. Lada, 68. Fidrich – 76. Zeman. Rozhodčí: Zdeněk. ŽK: 0 – Dvorný. Poločas: 3:0. Ostatní výsledky 30. kola I. A Třídy, skupiny B: Dobrovice B – Sázava 1:6 (1:3), Čelákovice – Velim 5:1 (2:1), Klíčany – Polepy 4:2 (4:1), Říčany – Kosmonosy 2:1 (2:0), Poděbrady – Horky n. Jiz. 2:4 (1:2), Divišov – Sokoleč 1:2 po penaltách (1:1). 1. Horky n. Jiz. 30 19 3 4 4 67:35 67

2. Polepy 30 18 3 1 8 76:55 61

3. Sokoleč 30 16 3 2 9 78:48 56

4. Klíčany 30 15 2 5 8 76:39 54

5. Poděbrady 30 12 7 1 10 53:43 51

6. Velim 30 16 1 1 12 69:46 51

7. Čelákovice 30 15 1 2 12 73:59 49

8. Sokol Záryby 30 12 3 3 12 58:55 45

9. Kosmonosy 30 13 0 5 12 60:55 44

10. Luštěnice 30 12 1 6 11 47:51 44

11. Pšovka Mělník 30 8 8 3 11 55:67 43

12. Divišov 30 10 3 2 15 47:65 38

13. Sázava 30 12 1 3 14 50:54 32

14. Kunice 30 7 4 3 16 40:62 32

15. Dobrovice B 30 5 3 2 20 44:96 23

16. Říčany 30 6 1 1 22 39:102 21

Kly okořenily postup šesti brankami, Byšice inkasovaly gólů devět Definitivní tečku za letošní fotbalovou sezonou udělala i krajská I. B třída, v níž mělo Mělnicko celkem osm zástupců. Nejlépe z nich si vedl lídr I. B třídy skupiny B TJ Kly, které se loučily se sezonou u poslední Dlouhé Lhoty. Kromě očekávaného vítězství okořenily Kly tento triumf šesti brankami. Kly tak od příští sezony budou třetím zástupcem Mělnicka v krajské I. A třídě. Na vysokém vítězství se podílely i Byšice, které však u Dolnobousovského FK inkasovaly devět branek. Na programu však byla i dvě okresní derby. V tom prvním si FC Mělník snadno poradil s Lužcem, když o svém vítězství 4:1 rozhodl třemi brankami už v prvním poločase. Druhé derby se hrálo u sestupujícího Velkého Borku, který hostil rezervu Neratovic. Velkému Borku se loučení se soutěží nepovedlo. Inkasoval totiž pět gólů. Tři body doma si připsal i Dynamo Nelahozeves. Ten sice v prvním poločase vedl už 2:0, ale ve druhé části se už střelecky neprosadil a naopak o konečném vítězství musel tvrdě bojovat. Na body v Bakově nad Jizerou dosáhl i Sokol Tišice. Ten u soupeře remizoval 2:2, ale v penaltovém rozstřelu byl přeci jen úspěšnější a ziskem dvou bodů si tak pojistil konečné 10. místo. Výsledky 26. kola I. B Třídy, skupiny B: Dlouhá Lhota – TJ Kly 2:6 (0:5) 86. Limr, 87. Pastorek – 11. Studený, 18. Voljanskij, 34. a 39. Šmíd, 41. Kympl, 84. Miřatský, Dynamo Nelahozeves – Stará Boleslav 2:1 (2:0) 1. Jindřich, 19. Kaplan – 89. Grafnetr, Dolní Bousov – TJ Byšice 9:2 (5:2) 13., 42., 43., 45., 64. a 81. Tomíček, 2. a 50. Klíma, 64. Rejzek – 20. Hudec, 45. Lauda, FC Mělník – AFK Eletis Lužec 4:1 (3:0) 8. a 65. Veselý, 20. a 30. Rolenc – 51. Hrdlík, Slavia Velký Borek – FK Neratovice Byškovice B 0:5 (0:2) 4. a 52. Havel, 43. Ďurinda, 59. Pajkrt, 78. Drahorád, Bakov n. Jiz. – Sokol Tišice 2:3 po penaltách (0:0) 56. Vilmajer, 90. Zajíček – 54. Dokoupil, 89. Kopejska, Pěčice – Benátky n. Jiz. B 3:2 (2:1). 1. Kly 26 19 2 0 5 86:29 61

2. Pěčice 26 16 2 3 5 84:37 55

3. Neratovice Byškovice B 26 14 3 3 6 46:30 51

4. FC Mělník 26 16 1 0 9 73:54 50

5. Dolní Bousov 26 13 1 3 9 67:55 44

6. Nelahozeves 26 12 1 6 7 46:38 44

7. Lužec n. Vlt. 26 14 0 2 9 58:60 44

8. Stará Boleslav 26 13 1 2 10 76:56 43

9. Benátky n. Jiz. B 26 10 4 2 9 49:42 40

10. Tišice 26 8 3 2 13 38:61 32

11. Byšice 26 6 4 1 15 39:70 27

12. Bakov n. Jiz. 26 5 4 2 15 38:63 25

13. Velký Borek 26 4 4 3 15 31:81 23

14. Dlouhá Lhota 26 0 1 2 23 29:84 4