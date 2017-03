Co se u nás děje?

VELVARY

Chvilka pro ženskou duši

Každodenní shon, náročné zaměstnání, zvládání domácnosti, rodinné povinnosti, péče o děti. Prostě vše, co vše ženu vyčerpává. Klub Kostka nabízí 25. března skvělou příležitost strávit sobotní kreativní odpoledne s lektorkou Monikou Šelovou. Návštěvnice zde bude čekat celá řada aktivit. Bude se tvořit, tančit, vnímat své tělo, opět něco vytvářet. Celé odpoledne je inspirované artefiletikou, která je velmi dobrým nástrojem pro podporu zdravého sebevědomí, pochopení sama sebe i ostatních a zároveň vnímání svého těla. To vše a spoustu dalšího se naučí hravou formou a i díky výtvarnému projevu. A omluvenky typu: já neumím malovat… se nepřijímají! Kdo umí mluvit a psát tudíž umí i malovat. Je to pouze jenom další způsob vyjádření.

HOSTÍN

A také uklízet

K jaru patří i úklid. Po zimě zůstalo mnoho nepořádku, a tak je třeba se ho co nejdříve zbavit. V rámci celostátní akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, která se koná v sobotu 8. dubna si dají místní občané sraz o 9. hodině ranní před Obecním úřadem.

HLAVENEC

Neuvěřitelná Severní Korea  Tuto zemi známe pouze z útržkových zpráv zejména o pro nás kuriózních kouscích členů jediné komunistické dynastie na světě. Avšak jedná se i o zemi plnou jedinečných přírodních krás. V rámci cyklu cestovatelských přednášek zavítá do zdejšího hostince „U Jelena“ cestovatel Martin Kliment, který tuto tajemstvím opředenou zemi v posledních dvou letech navštívil již čtyřikrát. V pátek 24. března od 19.30 se budou moci posluchači nechat přenést do míst, která jsou běžným turistům zřídka dostupná.

KLY

Obecní úřad nabízí mateřský azyl

Obec se snaží věnovat pozornost svým nejmladším občanům. Zasedací místnost Obecního úřadu je nyní každý všední den od 9 do 14 hodin k dispozici rodinám s dětmi. Zde se tak mohou děti scházet ke společným hrám a jejich rodiče si zase mohou vyměňovat zkušenosti s výchovou svých ratolestí i se vším co s tím souvisí. Kromě hraček či možnosti sledování dětských pořadů v televizi je i možno si zacvičit či si zahrát různé hry. Maminky i třeba tatínkové či prarodiče zde mají možnost použít nádobí, mikrovlnou troubu či rychlovarnou konvici k úpravě jídla. Po předchozí domluvě je zde možno uspořádat i narozeninové párty pro malé oslavence.

Kelský fotbalový mišmaš

Místní TJ Kly pořádá originální fotbalový turnaj. Originálnost tohoto turnaje spočívá zejména v tom, že je určen zároveň pro děti i rodiče. Hraje se systémem každý s kaž- dým po dobu 20 minut. A hlavní cena nebude nic jiného nežli výborný maxidort! Celá akce, která vyvrcholí přátelským posezením s prvním letošním grilováním, se uskuteční v neděli 26. března od půl desáté dopoledne.

LHOTKA U MĚLNÍKA

Sedmička bude jistě šťastná

Plesová sezona se pomalu chýlí ke konci, ale ještě je příležitost si užít tuto nevšední atmosféru. V pátek 31. března se totiž bude konat již 7. lhotecký ples. I přesto, že Lhotka postrádá vhodný taneční sál, již posedmé se její občané opět sejdou v hostinci „U Podařila“. K tanci a poslechu již tradičně zahraje hudební skupina Karyna. Samozřejmě chybět nebude bohatá tombola a možnost objednání večeře. Autobus z Hleďsebe se zastávkou ve Lhotce je zajištěn v 19 a 19.30 hodin, zpět pojede pak po domluvě na plese.

LUŽEC NAD VLTAVOU

Vzpomínka na časy minulé

„Předsedóóó…ať mě ten živočichář nedráždí.“, „Když oni doktora, tak Ty inženýrku z Prahy!!!“. Jistě každý zná tyto hlášky z filmů o „proslulém“ JZD. A právě v tomto stylu se uskuteční v místním Kulturním domě další „tématický“ ples. V sobotu 25. března přesně ve 20 hodin slavnostně zahájí svým předtančením místní Svaz žen JZD. Na parket pak všechny vyzve hudební skupina SHAKERS BAND + EFT (Ewa Farna Tribute). Vše vyvrcholí půlnočním překvapením. Pro osvěžení bude dobře zásobený BAR „Belmondo“.

NELAHOZEVES

Odkud pochází naši předkové?

Řada z nás si jistě někdy položila tuto otázku. Čím se živili, kde žili či zda vynikali něčím výjimečným. Odpověď na to, jak to zjistit třeba poskytne i beseda s genealožkou paní Helenou Voldánovou, členkou České genealogické a heraldické společnosti v Praze. Mnozí si jí jistě pamatují z televizního pořadu „Tajemství rodu“. Na této přednášce, jež se uskuteční v prostorách zdejší knihovny v úterý 28. března od 17 hodin, se dozvědí o tomto pátrání po stopách předků vlastní rodiny.

NEBUŽELY

Velikonoční jarmark

Tradiční Velikonoční jarmark se letos uskuteční v sobotu 8. dubna. Ve 14 hodin se otevřou dveře místní sokolovny všem domácím i přespolním, kteří si zde budou moci nakoupit nejrozličnější zboží. A bude zase z čeho vybírat. Na pultech stánků prodejci nabídnou nespočet velikonočních dekorací, jimiž si bude možno vyzdobit o velikonoční svátky své příbytky. Chybět nebudou ani šperky, korálky, ale i perníčky či drobné občerstvení. Podob- ně jako loni navodí správnou atmosféru Velikonoc i jehňátka, která jistě potěší zejména ty nejmladší.

ÚNĚTICE

Dárek k svátku

Josefové, Pepové, Pepíci, ale také Josefínky či Pepičky slaví svůj svátek devatenáctého března. A tak sládek zdejšího pivovaru k této příležitosti uvařil zvláštní várku, kterou nazval, jak jinak, nežli Josefína. V předvečer tohoto svátku 18. března symbolicky v 11 hodin v pivovarské hospodě proběhlo slavnostní naražení Únětické Josefíny – černé jedenáctky! A tak Dej Bůh štěstí!… Tentokrát všem oslavencům…